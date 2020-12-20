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Başkan Sülük, vefat eden zabıta memurunun yerine oğlunu işe aldı

İskilip Belediyesi’nde çalışan ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Osman Aktürk’ün yerine oğlu Oktay Aktürk işe alındı.

İskilip 20.12.2020, 19:10
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Başkan Sülük, vefat eden zabıta memurunun yerine oğlunu işe aldı

Vefatı ilçede büyük üzüntüye neden olan zabıta personeli Osman Aktürk’ün oğlu Oktay Aktürk, İskilip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatı ile göreve başlayan Oktay Aktürk, babasının çalıştığı birimde Zabıta personeli olarak görevlendirildi.
Konu ile ilgili sosyal medyada bir açıklama yayınlayan Başkan Sülük; “Genç yaşta vefat ederek bizleri üzüntüye boğan değerli mesai arkadaşımız merhum Osman Aktürk’ün evladı ve emaneti Oktay, belediyemiz zabıta müdürlüğünde çalışmaya başlamıştır. Oktay kardeşim de inşallah babası gibi belediyemizde uzun yıllar hizmet eder. Allah hayırlı uğurlu eylesin” dedi.
(Haber Merkezi)
 

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