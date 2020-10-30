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Başkan Sülük'ün testi pozitif çıktı

İskilip 30.10.2020, 11:35
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Başkan Sülük'ün testi pozitif çıktı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve eşinin covid-19 testi pozitif çıktı. Başkan Sülük, testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurarak, 10 günlük ev izolasyonuna alındıklarını açıkladı.

Başkan Ali Sülük ve eşine geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.

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