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Başkan Sülük pazarı gezdi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ilçe pazarını gezerek, incelemelerde bulunup esnaflarla sohbet etti.

Başkan Sülük pazarı gezdi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ilçe pazarını gezerek, incelemelerde bulunup esnaflarla sohbet etti.

13 Eylül 2019 Cuma 21:30
Başkan Sülük pazarı gezdi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ilçe pazarını gezerek, incelemelerde bulunup esnaflarla sohbet etti. Başkan Ali Sülük pazarda bulunan tezgahları gezerek esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Ali Sülük alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Ali Sülük Pazar esnafını gezmenin önemine de değinerek, " Çarşamba Pazarı esnafımızı ziyaret ederek, istek ve önerilerini yerinde dinledik. Bir şehrin gelişmesinde esnafın büyük önemi vardır. Her zaman esnaflarımızın yanında ve yakınında olacağız" dedi. (Haber Merkezi)

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