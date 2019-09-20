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Başkan Sülük muhtarlarla buluştu

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlenen yemekli toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Tüm muhtarların hazır bulunduğu istişare toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı, Belediye Meclis Üyeleri ve İskilip Belediyesi birim amirleri katıldı.

Başkan Sülük muhtarlarla buluştu

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlenen yemekli toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Tüm muhtarların hazır bulunduğu istişare toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı, Belediye Meclis Üyeleri ve İskilip Belediyesi birim amirleri katıldı.

20 Eylül 2019 Cuma 00:13
Başkan Sülük muhtarlarla buluştu

Karşılıklı sohbet atmosferinde geçen toplantıda, mahalle muhtarları söz alarak dilek ve taleplerini belediye yetkililerine ilettiler. Toplantı ile ilgili olarak Belediye Basın Bürosundan yapılan açıklamada; Başkan Ali Sülük’ün mahallelerin isteklerinin belediye imkanları yettiği sürece yerine getirileceği muhtarların taleplerinin takipçisi olunacağı ifade edildi. Muhtarlarla istişare toplantısını sürekli yapacaklarını söyleyen Başkan Ali Sülük, Belediyeyi vatandaşla birlikte yöneteceklerini kaydetti.

Başkan Ali Sülük, İskilip Belediyesi’nin sırtında mali olarak çok büyük bir yük olan, özelleştirme yolu ile özel firmalar tarafından yürütülen çöp toplama işini belediye bünyesine alarak İskilip Belediyesini mali olarak, büyük bir yükten kurtardıklarını, Doğalgaz yetkilileri ile sürekli diyalog içerisinde olduklarını, gaz gitmeyen sokaklar ve en ücra evlere dahi doğalgaz gitmesi için firma yetkilileri ile her gün görüştüklerini mahalle muhtarlarına iletti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın projelerinden yararlanmak istediklerini, bu bağlamda OKA’nın güdümlü projelerinden İskilip’i faydalandırmak için sürekli çalışma içerisinde olduklarını belirten İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, kendi dönemi ile birlikte akaryakıt giderlerini azalttıklarını, mazot fiyatlarının geçmişe oranla daha yüksek olmasına rağmen her ay 10 bin TL gelir elde ettiklerini, belediye menfaatleri doğrultusunda alınan kâğıt giderinin dahi düşürülerek tasarruf edildiğini söyledi.

Geçmiş dönemde aylık 25 bin 528 TL’ye kiralanan aynı kepçeyi akaryakıt fiyatlarının önceki döneme göre artmasına rağmen ay da 4 bin tl ye kiraladıklarını Belediye de israfı önleyerek, mali olarak çok yüksek kazanç elde ettiklerini anlatan Sülük, İskilip Meslek Yüksek Okulu’nun tez zamanda bitirilmesi için Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile görüştüğünü, okulun bitirebilmesi için hayırseverlere de iş düştüğünü muhtarlara bildirdi. (Haber Merkezi)

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