Başkan Sülük, maden işçileriyle bir araya geldi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçede faaliyet gösteren bir maden ocağını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Sülük, ocakta çalışan maden işçileriyle sohbet etti. Başkan Sülük, ayrıca bölgede yaşanan yol sorunu ile ilgili firma sahipleriyle de görüş alışverişinde bulundu.

Maden ocağının bulunduğu bölgedeki yolun ilçe ekonomisine ciddi girdi sağlayan işletmenin ihtiyacına cevap veremeyecek durumda olduğunu dile getiren Başkan Sülük, yolun asfaltlanması için gerekli girişimlerde bulunacağını, çözüm bulunamaz ise belediye imkânları ile sorunu çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Sülük, ziyaret sonunda ilçe ekonomisi ve istihdama sunduğu katkılardan dolayı firma sahibi Hasan Yılmaz’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu dile getiren firma sahibi Hasan Yılmaz, taleplerini dinleyen ve destek sözü veren Belediye Başkanı Ali Sülük’e teşekkür ettiler.