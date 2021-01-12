Başkan Sülük: “Kredi bile alamıyoruz”

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, iktidar partisinin ve milletvekillerinin ilçeye 1 liralık dahi katkısı olmadığını söyleyerek önceki yönetimden aldıkları 50 milyonluk borcun 20 milyon lirasını ödediklerini bildirdi.

İskilip Belediyesi’nin kredi limitlerinin dolması nedeni ile kredi bile alamadıklarını söyleyen Başkan Sülük, tüm sorun ve handikaplara rağmen belediyenin mali gücünün yerinde olduğunu, yatırım yapmaya hizmet üretmeye devam edildiğini ve istihdam artırıcı çalışmalara da önem verdiklerini vurguladı.

Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İskilip Belediyesi tarafından basın mensuplarına yönelik sohbet ve istişare toplantısı düzenlendi. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Atatürk Orman Çiftliği’nde gazetecileri ağırladı. Sülük, toplantıda belediye faaliyetleri ve bundan sonra hayata geçirecekleri projeler hakkında geniş bilgi vererek soruları da yanıtladı.

Toplantıya ayrıca; MHP İlçe Başkanı Ali Alıcı, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Semra Mucu, İskilip Ülkü Ocakları Başkanı Muhiddin Kalender, İl Genel Meclisi Üyesi Doğan Uçar ve Belediye Meclis Üyesi Murat Kiraz da katıldı.

Sülük konuşmasında Çorum Milletvekilleri ile görüşmeler yaptığını ama vekillerin göreve geldiği süre içerisinde ilçeye 1 lira faydalarının dokunmadığını söyledi. Başkan Sülük, “Keşke çıksalar deseler ki bu süreçte biz de şunu yaptık deseler ben de sizlerle birlikte özür dilerim. Ama İskilip’e gelip bana uğramadan gidiyorlar. Ben particilik yapmıyorum. İskilip olarak düşünüyorum. İskilip’e vekiller vasıtasıyla verilen 1 lira yok. İlçeme 2 yıldır bir göz doktoru bile alamadım” diyerek serzenişte bulundu.

“KREDİ BİLE ALAMIYORUZ”

Belediyenin mali olarak önceki dönem yönetiminin yaptığı yanlışlar sebebi ile sıkıntılı bir süreç yaşadığını ifade eden Başkan Sülük, önceki yönetimin borç batağına soktuğu bir belediye varken kredi ile geziler düzenlendiğini ve belediyenin şu an kredi almakta bile zorlandığını söyledi. Ali Sülük, “öncekiler borçlanmak suretiyle gezi düzenleyip faaliyet yapmış, bu borçları şimdi bizler ödüyoruz” diye konuştu.

İlçenin yüksekokul sorunu olduğunu ve kimseden yardım isteyemeyeceğini vurgulayan Başkan Sülük, ilçeye yüzme havuzu yerine yüksekokulun tamamlanmasını istediklerini açıkladı.

Belediyenin gelirlerini çoğaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, Atatürk Ormanı Çiftliği içindeki çok amaçlı salonun kapasitesinin artırılacağını, ayrıca küçük bir hayvanat bahçesi oluşturmaya başladıklarını, kum ocağını açacaklarını ve ilçeye parke üretim tesisi kurduklarını bildirdi.

İskilip Kalesi’nde surların yapımının ödenek geldiğinde devam edeceğini, Kale içi peyzajı ve asma köprü projesinin DOKAP’a sunulduğunu anlatan Ali Sülük, ilçede oluşturulan Abay Kunanbay oda ve parkı sayesinde Kazakistan’da son bir aydır tüm televizyonlarda ilçenin tanıtımının yapıldığını bildirdi.

Koronavirüs salgınına değinerek bu konudaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü, ilçede 575 apartmanın dezenfekte edildiğini ve halka 100 bin maske dağıtıldığını anlatan Sülük, “İlk dönem 1 vakayla atlatmıştık. Normalleşme süreci ve bayramdan sonra ise vaka görülmeye başlandı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Yardımlar konusunda ise Hilal Masa Birimi ile evde bakım hizmeti olarak aylık 30 kişinin ev bakımlarını yapıyoruz. Yaşlı ev temizliğinde 80 haneye ulaştık. Cenaze merasimi sonrasında 200 kişilik yemek dağıttık. Gıda yardımında 250 kişiye, giysi yardımında ise 50 kişiye yardım elini uzattık. Aşevimizle günlük 150 haneye, Ramazan ayında 350 haneye sıcak yemek ulaştırdık. Yeni doğan bebeklerimizi 153 adet yeni doğan setiyle yanlarında olduk. Covid- 19'lu 50 haneye sıcak yemek ulaştırdık. Ayakkabı yardımıyla 150 kişiye ulaştık. Hamam yıkama yardımında 50 kişiye ulaştık. Berber hizmetinden ise 15 kişi yararlandı, 51 çocuğumuzun sünnetini yaptırarak onların erkekliğe ilk adımı atmasına vesile olduk” şeklinde konuştu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Fen İşleri birimimiz ile, 30 Bin metre kare beton parke kilit taşı döşedik. 650 ton sıcak asfaltı yollarla buluşturduk.7 bin metre kare sathi kaplama yaptık. Mezbahane bakım onarım ve tamiratını yaptık. Atatürk Orman Çiftliği Çok Amaçlı Toplantı ve Düğün Salonunu inşa ettik. Atatürk Orman Çiftliği Çok Amaçlı Toplantı ve Düğün Salonunu çevre düzenlemesi yaptık. At Çiftliğinin odalarını hazırladık” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)