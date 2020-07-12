Başkan Sülük, dolma ustalarıyla bir araya geldi
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçede İskilip dolması ustalarıyla belediyede bir araya gelerek salgın sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulundu.
İskilip 12.07.2020, 19:59
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İskilip'in coğrafi işaret alan ürünlerinden olan "İskilip Dolması"nın yapımında belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleştirileceğini dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, korona virüs tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.
Sülük, İskilip Dolmasının kalitesinin artırılması, kaliteli malzeme kullanılmasını istedi.
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