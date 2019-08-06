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Başkan Ali Sülük’ten Balcı’ya veda gecesi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük 29 yıllık hizmet süresinden sonra emekliye ayrılan ve gazetecilik yaşamını www.iskilipost.com haber sitesi ile sürdüren emekli Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Balcı onuruna İskilip Atatürk Orman Çiftliği’nde veda yemeği düzenledi.

Başkan Ali Sülük’ten Balcı’ya veda gecesi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük 29 yıllık hizmet süresinden sonra emekliye ayrılan ve gazetecilik yaşamını www.iskilipost.com haber sitesi ile sürdüren emekli Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Balcı onuruna İskilip Atatürk Orman Çiftliği’nde veda yemeği düzenledi.

06 Ağustos 2019 Salı 21:48
Başkan Ali Sülük’ten Balcı’ya veda gecesi

Yemekli toplantıya İskilip İlçe Kaymakamı Bayezit Bestami Alkan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Alıcı, Belediye Meclis Üyeleri, belediyenin yönetim kadrosu, basın mensupları ile belediye birim müdürleri katıldı.

Programda teşekkür plaketi sunan İskilip Belediye Başkanı Sülük yaptığı konuşmada Şaban Balcı’nın uzun süre Belediyede önemli hizmetlere imza attığını, her zaman kendisine kapılarının açık olduğunu beyan ederek, emeklilik yaşamında ve bundan sonraki gazetecilik hayatında başarılar diledi.

Programa katılan İskilip Kaymakamı Alkan’da Şaban Balcı’ya emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler dileyerek, başlamış olduğu gazetecilik hayatında da başarılar dileyerek, Türk Bayrağı hediye etti.

Belediyenin emektar Basın Müdürü Şaban Balcı yemek sonrası yayınladığı teşekkür mesajında; “Emekliliğim dolayısıyla güzel bir yemekli toplantı düzenleyerek teşekkür plaketi veren değerli İskilip Belediye Başkanı Sayın Ali Sülük bey’e ve ekibine, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilat Başkanı Sayın Ali Alıcı bey’e, programa teşrif ederek tebriklerini ileten ve şerefli Türk Bayrağını hediye eden Kaymakamımız Sayın Bayezit Bestami Alkan beye, basın mensubu arkadaşlarıma, bu anlamlı programda aramızda olan mesai arkadaşlarıma, programın hazırlanmasında emeği geçenlere sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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