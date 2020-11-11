Başkan Ali Sülük virüsü yendi
Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, bir süre önce yeni tip koronavirüse yakalanmış ve evinde karantina altına alınmıştı.
İskilip 11.11.2020, 19:51
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Karantina süresi dolan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, önceki gün itibariyle görevine geri döndü. Sülük, sağlığına kavuşmanın ve görevinin başında olmanın getirdiği mutluluğu ise sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:
“Bugün itibarı ile görevimize başlamış bulunmaktayız. Bu güzel karşılama için mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, tüm hemşerilerime selam ve muhabbetlerimi sunarım”
(Haber Merkezi)
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