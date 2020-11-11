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Başkan Ali Sülük virüsü yendi

Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, bir süre önce yeni tip koronavirüse yakalanmış ve evinde karantina altına alınmıştı.

İskilip 11.11.2020, 19:51
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Başkan Ali Sülük virüsü yendi

Karantina süresi dolan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, önceki gün itibariyle görevine geri döndü. Sülük, sağlığına kavuşmanın ve görevinin başında olmanın getirdiği mutluluğu ise sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

“Bugün itibarı ile görevimize başlamış bulunmaktayız. Bu güzel karşılama için mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, tüm hemşerilerime selam ve muhabbetlerimi sunarım”

(Haber Merkezi)

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