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Başkan Ali Sülük, İskilipli öğretmenin talebini kırmadı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi, Ağabeyli Köyü Şehit Mehmet Demir İlkokulu’nda iki yıl görev yapan İskilipli öğretmen Dilek Toprak’ın başlattığı kırtasiye destek talebine duyarsız kalmadı.

Başkan Ali Sülük, İskilipli öğretmenin talebini kırmadı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi, Ağabeyli Köyü Şehit Mehmet Demir İlkokulu’nda iki yıl görev yapan İskilipli öğretmen Dilek Toprak’ın başlattığı kırtasiye destek talebine duyarsız kalmadı.

18 Mart 2020 Çarşamba 20:44
Başkan Ali Sülük, İskilipli öğretmenin talebini kırmadı

Bu çerçevede İskilip Belediye Başkanı Sülük, İskilipli öğretmenin başlattığı kampanyaya destek verdi. Okulun kırtasiye ihtiyaçları karşılanarak 16 koli yardım Ağabeyli Köyü, Şehit Mehmet Demir İlkokulu’na ulaştırıldı. Yardımın yerine ulaşmasıyla birlikte hem İskilipli öğretmen hem de öğrenciler başta İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük olmak üzere katkısı olanlara teşekkür ettiler.

İskilip Belediye Başkanı Sülük yaptığı açıklamada, “Dulkadiroğlu, Ağabeyli Köyü, Şehit Mehmet Demir İlkokulumuzun kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayarak, çocukların heyecanına ortak olduk. Okulda öğretmenlik yapan hemşerimizin isteği doğrultusunda, geleceğimiz olan çocuklarımıza kırtasiye hediyelerini gönderdik. Öğrencilerimize gelecekte ülkemize faydalı hizmetler yapmalarını dilerim” dedi.

Öğretmen hemşerimizin babası Zekeriya Toprak’ta duygularını “Bu iş gönül işi idi. Başta kızım Dilek ve Belediye Başkanı Sayın Ali Sülük olmak üzere bu çocukların gözlerindeki mutluluğa, yüzlerindeki tebessüme vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun” sözleriyle dile getirdi.

(Haber Merkezi)

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