Son Dakika

Başkan Ali Sülük Greyder A.Ş’ yi ziyaret etti

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Greyder A.Ş firmasını ziyaret etti.

İskilip 05.08.2020, 19:08
307
Başkan Ali Sülük Greyder A.Ş’ yi ziyaret etti

Greyder A. Ş sahibi Süreyya Kavlu ile birlikte Sanayi Kavşağı üzerinde yapılan çeşme ve çevre düzenlemelerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Sülük, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , “Greyder A.Ş sahibi Sayın Süreyya Kavlu’yu ziyaret ederek, Greyder ve belediyemiz ortaklığında yaptığımız çeşme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledik” dedi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 06 Ağustos 2020
İmsak 03:55
Güneş 05:35
Öğle 12:51
İkindi 16:43
Akşam 19:57
Yatsı 21:30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@