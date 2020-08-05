Başkan Ali Sülük Greyder A.Ş’ yi ziyaret etti
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Greyder A.Ş firmasını ziyaret etti.
İskilip 05.08.2020, 19:08
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Greyder A. Ş sahibi Süreyya Kavlu ile birlikte Sanayi Kavşağı üzerinde yapılan çeşme ve çevre düzenlemelerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Sülük, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , “Greyder A.Ş sahibi Sayın Süreyya Kavlu’yu ziyaret ederek, Greyder ve belediyemiz ortaklığında yaptığımız çeşme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledik” dedi.
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