Azime Çiftçi’den İskilip HEM ziyareti

İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulunu ziyaret eden Azime Çiftçi, üretilen el emeği, göz nuru ürünleri inceleyerek kursiyerlerle sohbet etti.

İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan bu kurslara kadınların büyük bir istekle katıldıklarını gözlemlediğini ifade eden Çiftçi, büyük emek ve sabırla ürettikleri el işi ürünler ile kadınların hem meslek öğrendiğini, hem sosyalleştiklerini, hem de aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Azime Çiftçi, gerçekleştirmiş olduğu ziyaretinde İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Faruk İmal ve Müdür Yardımcısı Ahmet Bodur’dan kurslar hakkında bilgiler aldı. (Haber Merkezi)

