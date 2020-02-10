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Aydın Alıcı, İskilip’te Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Aydın Alıcı, İskilip Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevine atandı.

Aydın Alıcı, İskilip’te Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Aydın Alıcı, İskilip Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevine atandı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:56
Aydın Alıcı, İskilip’te Belediye Başkan Yardımcısı oldu

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Aydın Alıcı’nın Başkan Yardımcılığı görevine atandığını duyurdu. Başkan Sülük, “Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başlayan, Sayın Aydın Alıcı bey kardeşime görevinde muvaffakiyetler diler, ilçemiz için güzel hizmetler yapmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Bilindiği gibi İskilip Belediyesi’nde daha önce de İsmail Suakıtıcı Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

AYDIN ALICI KİMDİR?

10.03.1981 yılında İskilip’te doğdu. İlköğrenimini Azmimilli ilkokulunda tamamlayıp, İskilip Endüstri Meslek Lisesini bitirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 22 yıl aktif olarak görev yapıp, en son Çorum Ortaköy İlçe Jandarma Komutanı olarak görevinden istifa etti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu bölümü mezunu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

(Volkan SINAYUÇ)

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