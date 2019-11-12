Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103972
ALTIN
270.537
DOLAR
5.7738
STERLİN
7.4279
EURO
6.3613

Atatürk İskilip’te düzenlenen törenlerle anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İskilip’te ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu’nun hazırladığı programla anıldı.

Atatürk İskilip’te düzenlenen törenlerle anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İskilip’te ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu’nun hazırladığı programla anıldı.

12 Kasım 2019 Salı 18:50
Atatürk İskilip’te düzenlenen törenlerle anıldı

Anma programı İskilip Hükümet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı’na kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin konulması ile başladı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden programda bayraklar çekildikten sonra tekrar yarıya indirildi. 10 Kasım Atatürk’ü anma programı kapsamında İskilip Öğretmenevi lokalinde hazırlanan resim sergisi gezildi. Konferans Salonu’ndaki etkinlik ise İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu Müdürü tarafından gerçekleştirilen açış konuşması ile başladı. Program; öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde sergiledikleri ront, oratoryo, zeybek oyun havaları, şiirler ve yapılan gösterilerle devam etti.

Okul öğretmenlerinin de şiirler okuyarak katkı verdikleri anma etkinliğinde 10 Kasım için ilçe geneli yapılan yarışmalarda derece alan öğrencilere ödül verilmesi ve programın hazırlanmasında katkı veren şahıslara plaket verildi.

10 Kasım Atatürk’ü anma programı kaymakam Muharrem Eligül’ün programı hazırlayan okul yönetici ve öğretmenler ile programlara katılanlara teşekkür etmesiyle son buldu.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İskilip’te “Mevlid-i Nebi” konferansı
İskilip’te “Mevlid-i Nebi” konferansı
İskilip Belediye Mezbahası için düğmeye basıldı
İskilip Belediye Mezbahası için düğmeye basıldı
“Belma Belen ile Geziyorum” İskilip’i çekti
“Belma Belen ile Geziyorum” İskilip’i çekti
Evi terk eden iki kardeş İstanbul’da bulundu
Evi terk eden iki kardeş İstanbul’da bulundu
İskilip’te AK Partililer tarafsız başkan istiyor
İskilip’te AK Partililer tarafsız başkan istiyor
Başkan Sülük, maden işçileriyle bir araya geldi
Başkan Sülük, maden işçileriyle bir araya geldi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim