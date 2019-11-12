Atatürk İskilip’te düzenlenen törenlerle anıldı

Anma programı İskilip Hükümet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı’na kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin konulması ile başladı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden programda bayraklar çekildikten sonra tekrar yarıya indirildi. 10 Kasım Atatürk’ü anma programı kapsamında İskilip Öğretmenevi lokalinde hazırlanan resim sergisi gezildi. Konferans Salonu’ndaki etkinlik ise İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu Müdürü tarafından gerçekleştirilen açış konuşması ile başladı. Program; öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde sergiledikleri ront, oratoryo, zeybek oyun havaları, şiirler ve yapılan gösterilerle devam etti.

Okul öğretmenlerinin de şiirler okuyarak katkı verdikleri anma etkinliğinde 10 Kasım için ilçe geneli yapılan yarışmalarda derece alan öğrencilere ödül verilmesi ve programın hazırlanmasında katkı veren şahıslara plaket verildi.

10 Kasım Atatürk’ü anma programı kaymakam Muharrem Eligül’ün programı hazırlayan okul yönetici ve öğretmenler ile programlara katılanlara teşekkür etmesiyle son buldu.

(Haber Merkezi)