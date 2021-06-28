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Aşağıörenseki köyü karantinaya alındı

Çorum'un İskilip ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İskilip 28.06.2021, 19:19
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Aşağıörenseki köyü karantinaya alındı

İskilip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısının fazla olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Aşağıörenseki köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar uyarınca 10 gün giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde yaşayanların temel ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılanacak.

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