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Armut ve çilek festivali yapılacak

Çorum’un İskilip İlçesi’ne bağlı Şeyh Köyü’nde Armut ve Çilek Festivali yapılacak.

Armut ve çilek festivali yapılacak

Çorum’un İskilip İlçesi’ne bağlı Şeyh Köyü’nde Armut ve Çilek Festivali yapılacak.

27 Ağustos 2019 Salı 20:15
Armut ve çilek festivali yapılacak

Şeyh Köyü Muhtarı Adem Bodur ile Şeyh Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Necmettin Kabal tarafından yapılan açıklamada 14-15 Eylül günleri düzenlenecek olan Armut ve Çilek Festivali’ne tüm Çorumlular davet edildi.

Şeyh Köyü Paşa Çayırı’nda düzenlenecek olan etkinlik 14 Eylül 2019 günü saat 10.00’da saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, protokol konuşmaları, mehter gösterisi ve güreşlerle başlayacak. Çilek Yarışması, ağalık seçimi ve plaket töreni ile devam edecek festivalde 15 Eylül günü saat 10.00’da ise Seda Kara, Çubuklu Ciguli ve Komedi Dans Üçlüsü sahne alacak. Festival Armut Yarışması ve hediye çekilişi ile son bulacak.

(Mehmet DALAR)

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