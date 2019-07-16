Arazide ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre köyde yaşayan 74 yaşındaki E.A. isimli kadın, hayvanlarını otlatmaya gitti. Bir süre sonra hayvanlar kendiliğinden ahıra döndü. Yaşlı kadın eve dönmeyince ailesi ve yakınları İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışmalarına akşam saatlerinden itibaren başlanırken, Jandarma’ya AFAD ve AKUT ekipleri de destek verdi.

Kayıp şahıs olarak bildirilen yaşlı kadın Salı günü sabah 05.00 sıralarında İskilip İlçe Jandarma ekiplerince köye yakın bir noktada otlak alanında hayatını kaybetmiş olarak bulundu. (Haber Merkezi)