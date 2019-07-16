Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98028
ALTIN
257.782
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0867
EURO
6.3986

Arazide ölü bulundu

İskilip'in Hallı Köyü’ne bağlı Alibeyli Mahallesi’nde hayvan otlatmaya giden kadın evine geri dönmedi.

Arazide ölü bulundu

İskilip'in Hallı Köyü’ne bağlı Alibeyli Mahallesi’nde hayvan otlatmaya giden kadın evine geri dönmedi.

16 Temmuz 2019 Salı 19:48
Arazide ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre köyde yaşayan 74 yaşındaki E.A. isimli kadın, hayvanlarını otlatmaya gitti. Bir süre sonra hayvanlar kendiliğinden ahıra döndü. Yaşlı kadın eve dönmeyince ailesi ve yakınları İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışmalarına akşam saatlerinden itibaren başlanırken, Jandarma’ya AFAD ve AKUT ekipleri de destek verdi.

Kayıp şahıs olarak bildirilen yaşlı kadın Salı günü sabah 05.00 sıralarında İskilip İlçe Jandarma ekiplerince köye yakın bir noktada otlak alanında hayatını kaybetmiş olarak bulundu. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Havalandırma boşluğuna düşen karga kurtarıldı
Havalandırma boşluğuna düşen karga kurtarıldı
İskilip’te iki ayrı kazada 3 yaralı
İskilip’te iki ayrı kazada 3 yaralı
İskilip çileği fiyatına standart getirildi
İskilip çileği fiyatına standart getirildi
İskilipçi çiftçilere siyez tohumu dağıtıldı
İskilipçi çiftçilere siyez tohumu dağıtıldı
Muğla bez bebekleri, Çorum'a örnek oldu
Muğla bez bebekleri, Çorum'a örnek oldu
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim