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Araç dereye uçtu!

Çorum'un İskilip ilçesinde bir otomobil dereye uçtu. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İskilip 15.10.2020, 18:41
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Araç dereye uçtu!

Edinilen bilgilere göre kaza önceki gün akşam saatlerinde İskilip Ulaştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belli olmayan bir otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Haber Merkezi)

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