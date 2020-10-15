Araç dereye uçtu!

Edinilen bilgilere göre kaza önceki gün akşam saatlerinde İskilip Ulaştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belli olmayan bir otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Haber Merkezi)