Araç dereye uçtu!
Çorum'un İskilip ilçesinde bir otomobil dereye uçtu. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İskilip 15.10.2020, 18:41
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Edinilen bilgilere göre kaza önceki gün akşam saatlerinde İskilip Ulaştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belli olmayan bir otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Haber Merkezi)
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