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Altınok’a İskilip daveti

Çorum’un İskilip İlçe Belediye Başkanı Ali Sülük, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti.

İskilip 15.01.2021, 21:44 15.01.2021, 20:05
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Altınok’a İskilip daveti

Başkan Ali Sülük, Keçiören Belediye Başkanı Altınok’u ziyaret ederek görüş alışverişinden bulunduktan sonra kendisini ilçeye davet etti.

İskilip Belediye Başkanı Sülük görüşme sonrası yaptığı açıklamada; “Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok beyefendiyi ziyaret ederek, kendisini ilçemize davet ettik. Sayın başkana göstermiş olduğu yakın ilgisinden ve ilçemize duyduğu muhabbetten dolayı, teşekkürlerimi sunarım” dedi.

(Haber Merkezi)

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