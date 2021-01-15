Altınok’a İskilip daveti

Başkan Ali Sülük, Keçiören Belediye Başkanı Altınok’u ziyaret ederek görüş alışverişinden bulunduktan sonra kendisini ilçeye davet etti.

İskilip Belediye Başkanı Sülük görüşme sonrası yaptığı açıklamada; “Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok beyefendiyi ziyaret ederek, kendisini ilçemize davet ettik. Sayın başkana göstermiş olduğu yakın ilgisinden ve ilçemize duyduğu muhabbetten dolayı, teşekkürlerimi sunarım” dedi.

(Haber Merkezi)