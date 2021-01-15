Altınok’a İskilip daveti
Çorum’un İskilip İlçe Belediye Başkanı Ali Sülük, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti.
İskilip 15.01.2021, 21:44 15.01.2021, 20:05
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Başkan Ali Sülük, Keçiören Belediye Başkanı Altınok’u ziyaret ederek görüş alışverişinden bulunduktan sonra kendisini ilçeye davet etti.
İskilip Belediye Başkanı Sülük görüşme sonrası yaptığı açıklamada; “Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok beyefendiyi ziyaret ederek, kendisini ilçemize davet ettik. Sayın başkana göstermiş olduğu yakın ilgisinden ve ilçemize duyduğu muhabbetten dolayı, teşekkürlerimi sunarım” dedi.
(Haber Merkezi)
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