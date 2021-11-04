Ali Sülük, üniversite öğrencileriyle buluştu

İskilip Belediyesi Başkanı Ali Sülük, düzenlenen tanışma ve eğlence programında Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile bir araya geldi.

İskilip MYO Müdürü Dr. Abdülkadir Özdemir, öğretim görevlileri ve öğrencilerin yüksek katılımı ile gerçekleştirilen organizasyon öğrencilerin büyük beğenisini aldı.

Söz alarak kürsüde bir konuşma yapan MYO Abdülkadir Özdemir, okula verdiği destekler ve programdan dolayı İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’e teşekkür etti.

Üniversite öğrencilerine “İlçemize hoşgeldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Ali Sülük ise İskilip MYO ve öğrencilerine ihtiyaçları durumunda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Programla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Sülük; “İskilip MYO öğrencilerimizle bir araya gelerek, güzel ilçemiz İskilip’imize hoş geldiniz dedik. Öğrencilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu, okulumuzun ihtiyacı olduğu durumlarda İskilip Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Bu güzel organizasyondan dolayı mesai arkadaşlarımı tebrik eder, katılımları için de İskilip MYO Müdürü Dr. Abdülkadir Özdemir, değerli hocalarımız ve tüm öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.



(Haber Merkezi)