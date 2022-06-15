Ali Sülük, anaokulu mezunlarını uğurladı
İskilip Anaokulu 2021-2022 yılı mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı.
İskilip 15.06.2022, 19:40
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Mezuniyet törenine İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, çok sayıda veli ve davetliler katıldı.
Tören sonrasında açıklama yapan Başkan Sülük; “Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak. M. Kemal Atatürk"
İskilip Anaokulumuzca düzenlenen miniklerimizin mezuniyet törenine katıldık. Okul hayatına atılan yavrularımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyor, miniklerimizin eğitimlerinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.
(Bülent USLU)
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