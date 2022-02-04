Ali Koçkaya Covid kurbanı

Emekli öğretmen, İskilip Ak Parti Teşkilatı’nın çeşitli kademelerinde görev alan ve iki dönem boyunca AK Parti İskilip İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Ali Koçkaya, yakalandığı koronavirüs salgını nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi İskilip Ulucami’de öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hacı Karani mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

