Ali Babacan’a İskilip daveti

Ziyarete, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, İskilip İlçe Başkanı Mustafa Gökmen ve partinin İskilip İlçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Heyet, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin, Genel Başkan Yardımcısı Eski Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar, Bölge Koordinatörü Kadriye Esra Aygün’ü ziyaret ederek İskilip ilçesi hakkında istişarelerde bulundular.

Genel merkezden memnun ayrılan heyet, Genel Başkan Ali Babacan ve tüm teşkilatı ilçeye davet etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

