Ahşap evde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Yangın, saat 11.00 sıralarında İskilip ilçesi Göl Köyü’nde meydana geldi. Recep ve Ayşe Abaz çiftine ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evle beraber samanlık ve odunluğu da kullanılamaz hale getirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen İskilip Belediye itfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler bitişiğindeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.