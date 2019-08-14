Ahilik duası yapıldı

Ahilik Duasında konuşan İskilip Kaymakamı Beyazıd Bestami Alkan; “ Manisa Vali Yardımcılığına tayinim çıktı, siz değerli kardeşlerimi Manisa da işiniz düştüğü anda açık bir tane kapınız olduğunu belirtmek isterim. Sizlerle iyi işler başardık, haklarınızı helal ediniz” dedi.

Ahiliğin önemi ve duaya katılım hakkında açıklama yapan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmet Uslu ; “Duamıza gelen ve gelemeyen tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah vefat etmiş esnaflarımızdan ve bu duaya katılan, katılamayan herkesten razı olsun. Duamızın her sene Arefe günü devam edeceğini belirten Başkan İsmet Uslu; “Mübarek Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum, Rabbimden birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyorum” diyerek duaya geçildi. (Haber Merkezi)