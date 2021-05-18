Aç kalan ayılar köylere dadandı

Toplam 425 kişinin yaşadığı Şeyh Köyüne 1 haftadır ayılar dadandı. Her gece farklı zamanlarda gelen ayılar, köy sakinlerinden Osman Bodur ve Sadık Bodur´un arılarını yok ettiler.

HALK HUZURSUZ

Edinilen bilgilere göre ayılardan korkan köy halkı, bu durumdan huzursuz. Yaz mevsimi olması nedeniyle bağ, bahçe ve tarlasına giden köy halkı, “her an ayı ile karşılaşabiliriz” korkusu yaşıyor.

Köyde hava karardığı zaman ayı nöbeti başlatan vatandaşlar, geceleri saat 24:00 kadar nöbet tuttuklarını belirterek, “devletimizin gerekli tedbirleri alarak bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Ayılardan çok korkar hale geldik. Büyükbaş hayvanlarımız var ahırda. Onlara da saldırı olabilir. Geceleri yanımıza kazma, kürek almadan dışarı çıkamıyoruz” dediler.

(Haber Merkezi)

