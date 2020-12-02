19 yaşındaki genç kazaya kurban gitti
Çorum’da henüz 19 yaşındaki bir genç, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
İskilip 02.12.2020, 19:46
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İlimiz İskilip İlçesinde meydana gelen kazada kullandığı otomobille şarampole devrilen Samet Katrancı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Edinilen bilgiye göre; eski taksici esnafından Abdurrahman Katrancı’nın oğlu Samet Katrancı (19), İskilip Sanayi yolu Hayvan Pazarı mevkiinde ilçe merkezine seyir halinde iken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olayda ağır yaralanan genç, kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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