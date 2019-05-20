19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı İskilip’te de kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sabah saat 09.00’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı. İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. Süleyman Atcıoğlu’nun Çelenk sunumu ile başlayan törende Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından kutlamalara İskilip İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde hazırlanan programla devam edildi.

Kutlama Programına İskilip Kaymakamı Bayezit Bestami Alkan, Garnizon komutanı Per Astğ Fatih Cura, Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip MYO Md. Yrd. Abdulkadir Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Teğ. Ziya Balcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, diğer daire amirleri, öğrenciler ile İskilip halkı katıldı.

Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile başladı. Konuşmada Atatürk’ün Samsun’a gidişi ve tarihi süreç anlatıldı. Zor şartlar ve elde edilen başarıların gençliğin hafızasında yer etmesi ve unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Etkinliklerin ardından İskilip’te gerçekleştirilen liseler ve ortaokullar arası bilgi kültür yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile gençlik koşularında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından plaket, madalya ve ödüllerinin verilmesi ile kutlamalar sona erdi.

(Haber Merkezi)