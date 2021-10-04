15 Temmuz gazisi Turgut Aslan’ın ismi sokağa verildi
15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan’ın adı Çorum’un İskilip ilçesinde bir sokağa verildi.
İskilip 04.10.2021, 20:01
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İskilip Belediyesi Ekim ayı olağan Meclis toplantısı Ali Sülük başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından gündem dışı bir teklif sunan Belediye Başkanı Ali Sülük, 15 Temmuz hain darbe girişimini kınayarak ilçede bulunan Hacıpiri Mahallesindeki Samanyolu sokağın isminin değiştirilmesini, sokağın yeni isminin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ın isminin verilmesini önerdi.
Belediye meclis üyelerinin oy birliği ile Samanyolu Sokağın adı, Gazi Turgut Aslan Sokak olarak değiştirildi.
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