Zonguldak'ta ulaşım ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Zonguldak Belediye Başkanlığı, şehir içi toplu taşıma hatlarının kiralanması için ihaleye çıktı.

14 hattın 10 yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin ihale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a ve 36. maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile 9 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00’te Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.

10 yıllık muhammen bedel 1 milyon 116 bin Türk Lirası, geçici teminat ise 10 yıllık muhammen bedelin yüzde 3’ü olan 33 bin 480 Türk Lirasıdır. İhale dokümanı Zonguldak Belediyesi İşletme Müdürlüğü’nde görülebilir.

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