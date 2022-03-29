Zonguldak'ta toplu ulaşım ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Zonguldak Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılacak 18 hattı 10 yıl süre ile kiraya verecek.

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile 19 Nisan 2022 tarihinde Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.

İhalede 10 yıllık muhammen bedel 358 bin 500 Türk Lirası'dır.

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