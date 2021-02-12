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Ziraat Bankasından hesap sahiplerine çağrı
İLAN 12.02.2021, 00:15 12.02.2021, 01:11
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Ziraat Bankası nezdinde zaman aşımına uğrayacak mevduat ve emanetler hakkında hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilan verildi. Ziraat Bankası nezdindeki hesap sahipleri15 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Banka Şubelerine başvurmalıdır.
Hesap sahipleri tarafından aranmayan, mevduat, emanet ve alacaklar Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecek.
Ziraat Bankasına ait ilana ulaşmak için tıklayınız
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