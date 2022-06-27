Zamanaşımına uğrayacak menkul kıymetlere ilişkin duyuru

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Fibabanka A.Ş., 2023 yılında zamanaşımına uğrayacak olan menkul kıymetlere ilişkin duyuru yayınladı.

Duyuruda, "2023 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak hesap sahiplerinin, 10 yıllık zaman aşımı süresi dolmadan, hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgilerle bağlı bulundukları şubeye başvurma ları gerekmektedir. Başvuru yapılmaması halinde, ilgili Kanun ve Yönetmelik gereğince zaman aşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilecektir. Bilgilerinize sunarız" denildi.

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