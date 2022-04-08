Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin duyuru

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., müşterine ait 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak yatırım hizmetleri ve faaliyetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklara ilişkin duyuru yayınladı.

Duyuruda, "30.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83. maddesi dördüncü fıkrası hükmü ve 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne ilişkin Yönetmeliğin 25. maddesi gereğince; Bankamız nezdinde 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında zaman aşımına uğrayacak, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar internet sayfamızda (www.vakifbank.com.tr) ilan edilmiş olup, 31.12.2023 tarihine kadar müşterilerimizin sorgulamalarına açık kalacaktır" açıklamasına yer verildi.

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