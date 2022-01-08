Yüreğir'de Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi düzenlenecek
İLAN 08.01.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yüreğir Belediye Başkanlığı, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak isteyen vatandaşlara yönelik duyuru yayınladı.
Duyuruda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Uygulama Yönetmenliği'nin 17. Maddesine istinaden "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenlendiği ve eğitimlerin 15-16 Ocak 2022 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
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