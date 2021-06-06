Yüksekova Belediye Başkanlığından park yapım ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yüksekova Belediye Başkanlığı tarafından Mevlana Parkı yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale, 28 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'te Yüksekova Belediye Başkanlığı İpek Yolu Üzeri No 418 Yüksekova Hakkari'de yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksekova Belediye Başkanlığı İpek Yolu Üzeri No 418 Yüksekova / Hakkari adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Yüksekova Belediye Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız.