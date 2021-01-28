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Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak

İLAN 28.01.2021, 01:47
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Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas  alınarak, 657 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personeller alınacaktır.

Başvuruda aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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