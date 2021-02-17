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Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek

İLAN 17.02.2021, 00:17 17.02.2021, 00:53
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Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar I. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğüne bağlı Polonezköy Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Yöresel Ürün Satış Yeri – 1” İşletmesinin kiralanması işi Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek.

İhale bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

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