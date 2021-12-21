Yönetmelik değişikliği duyurusu

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yalova Belediye Başkanlığı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi’nin 1 Aralık 2021 tarihinde yapmış olduğu Aralık 2021 Meclis Toplantısı'nda alınan 325 No’lu Kararı ile Yalova Belediyesi Ticari Tahditli “T” Plakalı Taksi İşletme Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gitti.

Yönetmelik değişikliğiyle “T” plakalı taksilerin izinsiz çalıştırılamayacağı, devir ve ortaklık işlemleri, şoförlerde aranacak şartlar, taşıtlarda aranacak şartlar, taksi durakları, yasaklar ve zorunluluklar, denetim ve yaptırımlar gibi konularda düzenlemeler yapıldı.

Yönetmelik değişikliğine ilişkin ilanı görüntülemek için tıklayınız.