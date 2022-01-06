Yol çizgi boya malzemeleri satın alınacak
İLAN 06.01.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi yol çizgi boya ekip faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5 kalem yol çizgi boya malzemesi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
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