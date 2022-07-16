Yeni yol yaptırılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü yeni yol yapım işi (1 Adet Laçin Orman İşletme Şefliği 3+040 KM Yeni Yol 1 Adet Zeytin Orman İşletme Şefliği 2+405 KM Yeni Yol) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

