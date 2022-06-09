Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru yayınladı.

Duyuruda, 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarının Ankara'da yapılacağı belirtildi.

İlk kez sınava katılacaklar için başvuruların 13 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında, tekrar sınava katılacaklar için başvuruların 27 Haziran - 18 Temmuz 2022 arasında alınacağı belirtildi.

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