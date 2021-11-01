Yemek hizmeti satın alınacak
İLAN 01.11.2021, 00:44
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Personeli Ve Onunla Birlikte Göreve Giden Personele Verilecek Olan 11.000 Adet Sulu Yemek ve 8.000 Adet Kumanya (Kuru Yemek) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İ
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|20
|7. Fenerbahçe
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|10
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|11
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|4
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|O
|P
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|24
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|23
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|11
|21
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|10
|17
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
|9. İstanbulspor
|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
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|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
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|6. Arsenal
|10
|17
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|16
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|10
|15
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|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
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|10
|12
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|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
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|16
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|14
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|9
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|8
|19. Levante
|11
|6
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|12
|6