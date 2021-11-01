Yemek hizmeti satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Personeli Ve Onunla Birlikte Göreve Giden Personele Verilecek Olan 11.000 Adet Sulu Yemek ve 8.000 Adet Kumanya (Kuru Yemek) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İ

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