Yemek hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hakkari Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluş olan Kadın Konukevi Müdürlüğüne Mamul Yemek Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.