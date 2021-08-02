Yemek hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2021 / 2022 Eğitim Öğretim Yılında Çorum İli / Alaca İlçesinde Taşıma Kapsamında Bulunan 358 Temel Eğitim (65156 Öğün) , 139 Ortaöğretim (25298 Öğün) Öğrencilerine Malzeme Dâhil Öğle Yemeği Pişirilmesi Ve Dağıtılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.