Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezi’ndeki tesisler kiraya veriliyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezinde bulunan 2 adet tesis, yap-işlet modeli ile kiraya verilecek. 35 adet bungalov ev 17 yıllığına, en az 120 yatak kapasiteli ve 60 odalı kongre otel ve günübirlik restoran ise 29 yıllığına kiraya verilecek.

İhaleye katılacak olanların tekliflerini en geç 13 Temmuz 2021 Salı günü saat 12.00’ye kadar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.