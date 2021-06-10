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Yargıtay Başkanlığı 493 personel alımı yapacak

İLAN 10.06.2021, 00:01 10.06.2021, 01:37
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Yargıtay Başkanlığı 493 personel alımı yapacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığı bünyesinde ve başkanlığın hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 212 sözleşmeli, 2 sözleşmeli bilişim personeli ve 279 sürekli işçi olmak üzere toplam 493 personel alım yapılacak.
Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla ve Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne - Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.
Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer ilanlara buradan ulaşabilirsiniz.

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