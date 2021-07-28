Yapım işi ihalesi yapılacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile “Çorum OSB-Akıllı Şebeke Projesi” için bir yapım işi ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Çorum organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ankara Karayolu 12.km Merkez/Çorum adresinden veya www.oka.org.tr ve www.corumosb.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.