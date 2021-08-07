Yapım işi için ihale yapılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Osmancık OSB’de Osmancık OSB Çevresel Altyapısını İyileştirerek Yaşanabilirliğini Artırıyor Projesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.