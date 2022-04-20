Yalova Belediyesi'nden yönetmelik değişikliği

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yalova Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi’nin 10.11.2021 tarihli 304 No’lu Kararı ile Yalova Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılan bazı konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

- Servis Araçlarının Çalışma Biçimi ve Aranacak Şartlar

- Servis araçlarının izinsiz çalıştırılamayacağı

- Servis araçlarının taşımaya uygunluğu

- Servis aracı işleteninde aranacak nitelikler

- Servis araçlarında aranacak nitelikler

- A1 Tipi Servis Araçları (Okul Servis Araçları)

- A2 Tipi Servis Araçları (Personel Servis Araçları)

- A4 Tipi Özmal Araçlarının (mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan araçları)

- A5 Hastane, Rehabilitasyon Merkezi, Fizik Tedavi Merkezi, Diyaliz Merkezi (ambulans hariç) Hastalarını Taşıyan Servis Araçları

- Servis araçlarında çalışacaklarda aranacak nitelikler

- Özel İzin Belgesi Düzenlenme Aşamaları

- Denetim ve Yaptırımlar

- Ücretler

Yalova Belediye Başkanlığı tarafından ilan edilen tam metni görüntülemek için tıklayınız.